Icon

متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ Icon إنقاذ حياة بنجلاديشي تعرض لحادث مروع ببريدة Icon ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال Icon توقيع اتفاقية إنشاء الوقف الخيري لجمعية أصدقاء اللاعبين بـ20 مليونًا Icon مركز تنمية الحياة الفطرية ينفي صحة فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات Icon شركة الدرعية تطلق مشروع تطوير مواقف السيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية Icon السفير الصيني: وزير خارجية أمريكا ينشر الأكاذيب Icon الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الموسم الجديد 11 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
للانضمام إليه بالميركاتو الصيفي

ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من الانضمام إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نهاية التعاقد

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

ليونيل ميسي يرفض العرض

وذكرت صحيفة TYC Sports: “ميسي رفض عرض الهلال، وفضل الاستمرار في قارة أوروبا، بغض النظر عن مصيره مع باريس جيرمان”.

وأضافت: “رغم محاولات الهلال لضم ليونيل ميسي بعرض ضخم تجاوز 400 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ضعف راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر، لكن البرغوث رفض الأمر”.

كريستيانو رونالدو وميسي
رونالدو وميسي – المصدر marca

وتابعت: “ميسي ينوي البقاء في ملاعب القارة العجوز سواء في باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر، ولكن مع وجود حالة العداء بينه وبين جماهير فريقه، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، تقل فرص بقاءه في فرنسا”.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن نادي برشلونة يحاول جاهدًا استعادة ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا إلى صفوفه في صيف 2023.

ميسي
ميسي – المصدر barcauniversal
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم