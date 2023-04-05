ليونيل ميسي يحسم موقفه من عرض الهلال

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من الانضمام إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نهاية التعاقد

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي يرفض العرض

وذكرت صحيفة TYC Sports: “ميسي رفض عرض الهلال، وفضل الاستمرار في قارة أوروبا، بغض النظر عن مصيره مع باريس جيرمان”.

وأضافت: “رغم محاولات الهلال لضم ليونيل ميسي بعرض ضخم تجاوز 400 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ضعف راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر، لكن البرغوث رفض الأمر”.

وتابعت: “ميسي ينوي البقاء في ملاعب القارة العجوز سواء في باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر، ولكن مع وجود حالة العداء بينه وبين جماهير فريقه، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، تقل فرص بقاءه في فرنسا”.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن نادي برشلونة يحاول جاهدًا استعادة ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا إلى صفوفه في صيف 2023.