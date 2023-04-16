ليونيل ميسي يُعادل رقم رونالدو

واصل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي مطاردة منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نحو الأرقام القياسية في ملاعب أوروبا.

ليونيل ميسي يتألق

وبدأ ليونيل ميسي بشكل أساسي في مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس المقامة الآن، ونجح في هز الشباك، ليُساهم في تقدمه فريقه بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الشوط الأول.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 15 هدفًا في الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، فيما وصل إلى 21 هدفًا في المسابقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف عام 2021.

وذكر حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا” على “تويتر”: “ميسي بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بـ495 هدفًا متساويًا مع رونالدو، الذي انتقل إلى النصر في يناير الماضي”.

وسجل ليونيل ميسي أهدافه بقميص فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما نجح كريستيانو رونالدو في تحقيق هذا المجد مع أندية سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس.

تقدم باريس سان جيرمان

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لانس الآن، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مرور 65 دقيقة.