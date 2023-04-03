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ضمن لقاءات الجولة الـ29

ليون يزيد أوجاع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
ليون يزيد أوجاع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام غريمه نادي ليون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الفرنسي برادلي باركولا من إحراز هدف الفوز الوحيد لنادي ليون في الدقيقة الـ55 بعد خطأ دفاعي من لاعبي سان جيرمان.

وحاول فريق العاصمة الفرنسية العودة في المباراة ولكن دون فائدة، ليخسر سان جيرمان ويتجمد رصيده عند 66 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد ليون 44 نقطة في المركز التاسع.

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي

وكانت جماهير باريس سان جيرمان أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل انطلاقة مباراة ليون.

باريس سان جيرمان ضد ليون 22

وعندما قام المذيع الداخلي لـ ملعب “حديقة الأمراء” بنطق اسم اللاعب الأرجنتيني، أطلقت عليه الجماهير صافرات الاستهجان بسبب عدم ظهور اللاعب الأرجنتيني بقوة مع باريس سان جيرمان منذ الانضمام له في أغسطس من عام 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني.

وليست المرة الأولى من جماهير سان جيرمان، حيث سبق لهم وأن أطلقوا صافرات الاستهجان ضده في مباراة رين في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي يوم 19 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقرر اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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