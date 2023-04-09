مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”

استرجع زوار “الخيمة الرمضانية” التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، في مدينة الرياض؛ بعض مآثر الملك المؤسس خلال شهر رمضان المبارك، حيث سرد الراوي يوسف السليس؛ بعض الذكريات الخالدة للملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- والتي تعكس صفاته القائمة على العطف والرحمة وحب الناس.

وقال السليس في روايته: “جاء الملك عبد العزيز في يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهو يتابع العمل في بناء قصر المربع، إذ استوقفه مشهد العاملين تحت الشمس الحارقة؛ فاستدعى الملك رئيسهم، وأمره بالعمل أربع ساعات فقط في أول النهار، ولهم كامل أجرتهم”.

مآثر الملك المؤسس

وتطرق السليس خلال حديثه؛ إلى الأمر السامي الكريم الصادر في عام 1352هـ، والذي يلزم جميع الدوائر الحكومية بالعمل ليلاً لمدة خمس ساعات -خلال شهر رمضان- بدءاً من الثالثة مساءً -بالتوقيت الغروبي- وحتى الثامنة قبل السحور، وهو ما يعني بالتوقيت الحالي أن يبدأ الدوام من العاشرة ليلاً وحتى الثالثة فجراً.

كما روى السليس مجموعة من الأحداث منها رحلات المؤسس في شهر رمضان المبارك مع القوافل، وعطفه على الناس، وغيرها من مآثر تعكس صفات الرحمة وحسن التعامل.

يذكر أنّ موسم رمضان 1444هـ الذي نظمته وزارة الثقافة؛ يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية التي تقام طيلة أيام الشهر الكريم في عدد من المواقع المختلفة بجميع مدن المملكة، إحياءً للموروث الثقافي التاريخي المرتبط بالشهر الكريم.