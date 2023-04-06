مأدبة غداء صينية على شرف وزيري خارجية السعودية وإيران

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أقام معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد تشين جانج، مأدبة غداء عمل على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبداللهيان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزيران إلى العاصمة بكين لعقد جلسة مباحثات رسمية بين المملكة وإيران.
وجرى خلال مأدبة غداء العمل، التطرق إلى العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما جاء في الاتفاق الثلاثي، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين والشعبين.