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بعد منع الشبان الفلسطينيين من الدخول

مئات المستوطنين يقتحمون ساحة البراق بالمسجد الأقصى

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
مئات المستوطنين يقتحمون ساحة البراق بالمسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم مئات المستوطنين ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بعد منع الشبان الفلسطينيين من دخول ساحات المسجد.

اقتحامات بحماية الشرطة

اقتحمت قوات معززة من شرطة إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد “الفصح اليهودي”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، حيث تضم كل مجموعة عشرات المستوطنين الذين نفذوا الاقتحامات بحماية مشددة من الشرطة.

جولات استفزازية

وذكرت الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين قاموا بتنظيم جولات استفزازية في ساحات الأقصى، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى توترات منذ بداية شهر رمضان المبارك، بسبب اقتحامات شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى واعتقال عشرات المعتكفين فيه خلال شهر رمضان، مما أثار ردود أفعال عالمية وإدانات رسمية جاءت في مقدمتها إدانة المملكة لهذه الأعمال التي تتنافى مع حرمة الشهر الكريم واستفزاز لمشاعر المسلمين.

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