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في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي

ماتيب يقود تشكيلة ليفربول لمواجهة وست هام

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
ماتيب يقود تشكيلة ليفربول لمواجهة وست هام
المواطن - فريق التحرير

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يقود اللاعب الكاميروني جويل ماتيب تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة نادي وست هام الليلة في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وجاء تشكيل الريدز مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جونز، جوتا، صلاح، جاكبو”.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM, BT SPORT 2 HD , BEIN SPORT CONNECT.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الريدز في المركز السابع برصيد 50 نقطة، أما فريق وست هام فيتواجد في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

وكانت مباريات أمس في الجولة الـ33 انتهت بفوز وولفرهامبتون على كريستال بالاس بثنائية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

وتقام اليوم مباريات “نوتنجهام فورست ضد برايتون، تشيلسي ضد برينتفورد، ويست هام يونايتد ضد ليفربول، مانشستر سيتي ضد آرسنال“.

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