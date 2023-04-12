ماجد الحقيل يستذكر ابنه: لا زال يرافقني ويؤنسني وجهه الباسم

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استذكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، نجله المهند الذي رحل عن عالمنا قبل 3 سنوات، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.
وقال الحقيل في تغريدة عبر تويتر: مضت 3 سنوات، بالأمس كان معنا، جالسًا بيننا، بضحكاته ومزاحه، وحركاته المضحكة، لكنه رحل تاركًا لنا ذكراه الطيبة، والشوق الكبير، إليه، جاء للدنيا خفيفًا، ورحل خفيفًا، ولكن جزءًا كبيرًا وثمينًا منا رحل معه.
وتابع: ما زلت غصة ذلك اليوم 19/ 9 عالقة في العقل والقلب، رحل ولكن طيفه الجميل لا زال يرافقني ويؤنسنا بتذكر وجهه الباسم.
وكان الفقيد يبلغ من العمر 16 عاماً، وانتقل إلى رحمة الله تعالى الثلاثاء 12 مايو 2020 نتيجة إصابته بنوبة قلبية.