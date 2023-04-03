ماجد مطرب يقلد مانع بن شلحاط: يا خوخ يا ترنج يا بردقانة

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يواصل الفنان ماجد مطرب، تقليد المشاهير، حيث قلد شخصية الشاعر مانع بن شلحاط، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر المذاع على قناة إم بي سي 1.
يا خوخ يا ترنج يا بردقااانه 🤣
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/gV4skPa26K
— MBC1 (@mbc1) April 3, 2023
وخلال الحلقة، ظهر ماجد مطرب خلال المشهد التمثيلي، وهو يرتدي نفس ملابس ابن شلحاط، ويجلس على منصة، وألقى قصيدة “يا خوخ يا ترنج يا بردقانة”.
وقال مطرب في نهاية القصيدة، لشخص يجلس بجواره: “دقت؟”، ليرد عليه: “انتظرها”، وسط تصفيق حار من الحاضرين.
من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.