ماربورغ يرعب غينيا الاستوائية ويخلف 10 ضحايا

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أعلنت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية، أن الحصيلة المؤقتة الجديدة لوباء فيروس ماربورغ الذي ينتشر في غينيا الاستوائية، ارتفعت إلى 10 وفيات مؤكدة.
ودعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي غينيا الاستوائية إلى إبلاغها بحالات الإصابة بفيروس ماربورغ بسبب مخاوف من انتشار العدوى بشكل أكبر مما تم الإعلان عنه.
وحذرت المنظمة من “وباء محتمل ينتشر على نطاق واسع”، ويمكن أن يطال الغابون والكاميرون المجاورين على وجه الخصوص.