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بعدما اقترب من تجديد عقده

ماركينيوس يحلم بخوض 600 لقاء مع باريس سان جيرمان

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
ماركينيوس يحلم بخوض 600 لقاء مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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يحلم المدافع البرازيلي الدولي ماركينيوس بخوض 200 مواجهة أخرى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بعد اقترابه من تجديد عقده.

600 مباراة مع باريس سان جيرمان

وخاض ماركينيوس مباراته رقم 400 مع باريس سان جيرمان خلال مواجهة نيس بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

ويقضي ماركينيوس صاحب الـ28 عامًا، موسمه العاشر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان، بعد قدومه من صفوف روما الإيطالي، إلا أن عقده ينتهي بعد عام واحد.

ماركينيوس
ماركينيوس – المصدر psg

ماركينيوس يسعى للتألق

وتحدث ماركينيوس، قائلًا: “نحن في التفاصيل الأخيرة لتجديد التعاقد مع سان جيرمان، خوض مباراتي رقم 400 مع باريس أمر مذهل، لم أتخيل ذلك عندما جئت في سن صغير”.

ماركينيوس مع باريس سان جيرمان 2
ماركينيوس – المصدر @PSG_English

وواصل المدافع البرازيلي تصريحاته قائلًا: “حينها كنت أفكر فقط في الاستمتاع واللعب، عشنا أوقاتا جيدة وأخرى صعبة، لكن مثلما قلت من قبل، دائما لدي نفس الشغف لتقديم أفضل ما لدي”.

واختتم ماركينيوس تصريحاته، لإذاعة “راديو مونت كارلو”، قائلًا: “الآن أود أن أخوض 100 أو 200 مباراة أخرى، هذا أمر قابل للتحقق”.

ماركينيوس
ماركينيوس – المصدر @PSG_English
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