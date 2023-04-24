ماريغا: الفوز بالكلاسيكو مذهل

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أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا سعادته بتجاوز عقبة الاتحاد، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك.
ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وفاز الزعيم بهدف دون رد، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.
ونشر موسى ماريغا صورًا لاحتفاله بالتأهل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، وقال: “نحن في نهائي كأس الملك، يا له من فوز مذهل بالأمس، ويا لها من أجواء، مبروك للجميع.. الحمد لله”.
وتألق ماريغا بشكل لافت في مباراة الاتحاد ضد الهلال، وشكل خطورة كبيرة على مرمى العميد، كما أنه لعب الكرة العرضية الذي اصطدمت بالمدافع أحمد حجازي، وهزت الشباك.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني في العاصمة الرياض، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.