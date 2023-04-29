ماريغا وإيغالو يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا

استقر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته المرتقبة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

نهائي أبطال آسيا

ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع دياز بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد أوراوا، ويُنتظر أن يستبعد البيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، على أن يعتمد على محمد البريك بشكل أساسي، لعدم جاهزية ياسر الشهراني.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو “محمد جحفلي”، علي البليهي، محمد البريك، محمد كن، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.