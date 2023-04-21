ماريغا يسعى لاستعادة بريقه مع الهلال

يسعى المهاجم المالي موسى ماريغا، لاستعادة بريقه المفقود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتحقيق الفوز على الاتحاد.

ماريغا يطمح في التألق

ولم يُقدم المهاجم المالي أي إسهامات تهديفية منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أواخر شهر فبراير الماضي، خلال مواجهات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، ليغيب عن الهلال طوال شهر مارس الماضي.

وشارك ماريغا بعد عودته من الإصابة في بداية شهر إبريل الجاري في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، ويطمح في مصالحة الجماهير بالتألق في مباراة الاتحاد المقبلة.

ولعب ماريغا 18 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي بمعدل 1186 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، ولديه 14 تسديدة على المرمى بدقة 46.7%، ولعب 7 عرضيات ناجحة بدقة 25%، وصنع 14 فرصة.

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.