Icon

باقات الورود أيقونة الهدايا عند أهالي تبوك Icon إنتر ميلان مستاء من تأكيد إيقاف لوكاكو Icon أمطار ورياح على المدينة المنورة لعدة ساعات  Icon ماريغا يسعى لاستعادة بريقه مع الهلال Icon إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 127 طنًّا من السلال الغذائية في حجة Icon الدبيازة الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد  Icon سييرا يحلم بتكرار سيناريو 2019 Icon لقطات من ولائم العيد في إحدى حارات حائل اليوم Icon فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء Icon نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الاتحاد المقبلة

ماريغا يسعى لاستعادة بريقه مع الهلال

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
ماريغا يسعى لاستعادة بريقه مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى المهاجم المالي موسى ماريغا، لاستعادة بريقه المفقود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتحقيق الفوز على الاتحاد.

ماريغا يطمح في التألق

ولم يُقدم المهاجم المالي أي إسهامات تهديفية منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أواخر شهر فبراير الماضي، خلال مواجهات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، ليغيب عن الهلال طوال شهر مارس الماضي.

ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

وشارك ماريغا بعد عودته من الإصابة في بداية شهر إبريل الجاري في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، ويطمح في مصالحة الجماهير بالتألق في مباراة الاتحاد المقبلة.

ولعب ماريغا 18 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي بمعدل 1186 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، ولديه 14 تسديدة على المرمى بدقة 46.7%، ولعب 7 عرضيات ناجحة بدقة 25%، وصنع 14 فرصة.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم