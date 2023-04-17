ماسك: الحكومة الأمريكية لديها حق الوصول لرسائل تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن الحكومة الأمريكية لديها حق الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين.

وفي مقابلة مع Fox News، والتي من المقرر أن يتم بثها على يومين في صباح الثلاثاء والأربعاء، قال ماسك تصريحات خطيرة، مشيرًا إلى مدى صدمته عندما علم أن الحكومة لديها وصول كامل إلى الاتصالات الخاصة على المنصة.

مخاوف المستخدمين

وتابع الملياردير أنه كان غير مدرك للحقيقة حتى انضم إلى الشركة وأعرب عن دهشته من الدرجة التي تمكنت بها الوكالات الحكومية من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: لقد أذهلتني درجة وصول الوكالات الحكومية بشكل فعال إلى كل ما يجري على تويتر، لم أكن على علم بذلك.

وعندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان ذلك يشمل الرسائل المباشرة، أجاب: نعم.

أثار اعتراف ماسك بأن الوكالات لديها وصول كامل إلى كل ما يحدث على تويتر، بما في ذلك الرسائل، مخاوف بين المستخدمين الذين ربما افترضوا أن محادثاتهم الخاصة كانت خاصة وآمنة تمامًا، وتشير تعليقاته إلى أن الوضع أكثر انتشارًا بكثير مما قد يفكر فيه الكثيرون.

ماسك متخوف من إمكانات الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى مناقشة المراقبة الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، أعرب ماسك أيضًا عن مخاوفه من مخاطر الذكاء الاصطناعي، فمن وجهة نظر مثيرة للقلق، صرح ماسك أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التسبب في انهيار الحضارة.