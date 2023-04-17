ماسك: واشنطن كانت تمتلك حق الوصول الكامل لرسائل مستخدمي تويتر

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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع “تويتر”، إيلون ماسك، أن السلطات الأمريكية كانت تمتلك حق الوصول الكامل إلى كل ما حدث على “تويتر”، بما في ذلك رسائل المستخدمين الخاصة.
ولفت ماسك في مقابلة مع صحفي “فوكس نيوز” تاكر كارلسون، إلى أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تمت مراقبته من قبل “دوائر حكومية مختلفة”.
وفي وقت سابق، من مراسلات مسربة على “تويتر”، أصبح معروفًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يضغط على المنصة وأن الشركة تعلم أن القصص المتعلقة بمزارع الروبوتات الروسية على الموقع كانت مزيفة.