Icon

مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول Icon السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة Icon تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon 7 غيابات لـ الهلال أمام النصر في الديربي Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon الدراسة عن بعد غدًا في الطائف Icon المملكة تتصدر مجموعة الـ 20 في مؤشر مديري المشتريات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يثير التكهنات بشأن مستقبل الموقع

ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن “تويتر” لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب “X Corp”، الأمر الذي أثار تكهنات حول الخطط المستقبلية لمديره إيلون ماسك.

اندماج مع شركة جديدة

وقال مصدر: إن “تويتر لم يعد موجودًا بشكل منفصل بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 إبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا”.

وليس من الواضح بعدُ ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى موقع “تويتر”، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

وسبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل “X” مشابهًا لتطبيق “WeChat” الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة “Tencent Holdings”.

WeChat

ويستخدم “WeChat” في كل شيء تقريبًا، بدءًا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.

ويمتلك ماسك أيضًا النطاق “X.com”، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع “PayPal”.

جدل ماسك

وأمس الاثنين، أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارج مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وبدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف “W” في كلمة “Twitter”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم