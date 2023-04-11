ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب

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كشفت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن “تويتر” لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب “X Corp”، الأمر الذي أثار تكهنات حول الخطط المستقبلية لمديره إيلون ماسك.
وقال مصدر: إن “تويتر لم يعد موجودًا بشكل منفصل بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 إبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا”.
وليس من الواضح بعدُ ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى موقع “تويتر”، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.
وسبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل “X” مشابهًا لتطبيق “WeChat” الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة “Tencent Holdings”.
ويستخدم “WeChat” في كل شيء تقريبًا، بدءًا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.
ويمتلك ماسك أيضًا النطاق “X.com”، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع “PayPal”.
وأمس الاثنين، أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارج مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وبدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف “W” في كلمة “Twitter”.