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لن يحصل تويتر على عائدات أول سنة

ماسك يعلن إمكانية تحقيق الأرباح من التغريد

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
ماسك يعلن إمكانية تحقيق الأرباح من التغريد
المواطن - فريق التحرير

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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن مستخدمي تويتر، سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل مقاطع فيديو ونصوصًا طويلة تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أشار ماسك أنه سيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما أندرويد وiOS.

تويتر لن يحصل على عائدات

وأضاف ماسك أن تويتر لن يحصل على نسبة من العائدات في أول 12 شهرًا.

وقال ماسك: هدفنا هو تحقيق أقصى قدر من النجاح للمبدعين، مشيرًا إلى أن تويتر سيساعد أيضًا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

ماسك يعلن إمكانية تحقيق الأرباح من التغريد

ماسك يغير اسم تويتر

ويُذكر أن وثيقة قانونية قدمتها شركة تويتر إلى محكمة في كاليفورنيا، أظهرت أن تويتر لم تعد موجودة بعد اندماجها مع شركة منشأة حديثاً تدعى X Corp، وهو ما يتوافق مع تغريدة لرئيس تويتر إيلون ماسك خلال أبريل الجاري بعلامة X.

وتم اكتشاف التغيير بعد إجبار شركة تويتر على تقديم وثائق رداً على دعوى رفعتها عضو الكونجرس السابقة لورا لومر، العام الماضي، ضد الرئيس التنفيذي جاك دورسي، بسبب حظرها من المنصة عام 2019، فيما أعاد إيلون ماسك حسابها بعد وقت قصير من شرائه الشركة العام الماضي، نقلاً عن Quartz.

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