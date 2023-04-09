ماكدونالدز السعودية تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء

أعلنت ماكدونالدز السعودية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) بمختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.