ماكدونالدز السعودية تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء

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أعلنت ماكدونالدز السعودية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) بمختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– ممثل أنشطة مطعم.
– الرياض.
– الدمام.
– الهفوف.
– الجوف.
– الخفجي.
– الخرج.
– الخبر.
– القطيف.
– الرس.
– عرعر.
– بريدة.
– الدوادمي.
– حائل.
– الجبيل.
– المجمعة.
– رفحاء.
– رأس تنورة.
– سكاكا.
– شقراء.
– عنيزة.
– أخرى.
التفاصيل:
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