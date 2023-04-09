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ماكدونالدز السعودية تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
ماكدونالدز السعودية تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت ماكدونالدز السعودية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) بمختلف مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى الوظيفة:

– ممثل أنشطة مطعم.

فروع الشركة:

– الرياض.
– الدمام.
– الهفوف.
– الجوف.
– الخفجي.
– الخرج.
– الخبر.
– القطيف.
– الرس.
– عرعر.
– بريدة.
– الدوادمي.
– حائل.
– الجبيل.
– المجمعة.
– رفحاء.
– رأس تنورة.
– سكاكا.
– شقراء.
– عنيزة.
– أخرى.

التفاصيل:
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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