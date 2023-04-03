ماكدونالدز تأخذ خطوة صادمة وتغلق جميع مكاتبها في أمريكا

أغلقت شركة ماكدونالدز جميع مكاتبها في أمريكا، في خطوة وُصفت بالصادمة؛ وذلك لأنها تستعد لتسليم رسائل التسريح عبر الإنترنت إلى عدد من موظفيها في جميع أنحاء البلد.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، ستبدأ عمليات التسريح، وهي جزء من إعادة هيكلة الشركة، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد أن طلبوا من الموظفين العمل من المنزل.

مناقشات وقرارات صعبة

وقال مسؤولو ماكدونالدز في مذكرة: خلال الأسبوع الحالي، سنقوم بإبلاغ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأدوار ومستويات التوظيف عبر المنظمة، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح في الوقت الحالي عدد الموظفين الذين من المقرر تسريحهم، لكن في المقابل، قال الرئيس التنفيذي كريس كمبتزينسكي إنه ستكون هناك مناقشات وقرارات صعبة في المستقبل.

وقالت وول ستريت جورنال إن السلسلة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها ألغت الاجتماعات الشخصية القادمة مع البائعين والأطراف الخارجية الأخرى في المقر الرئيسي.

عدد موظفي ماكدونالدز

وتوظف الشركة ما يقرب من 200 ألف شخص حول العالم في أدوار الشركات والمطاعم المملوكة للشركة، ويوجد حوالي 75% من الموظفين خارج الولايات المتحدة.