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وسط تبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع

ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أحد الجنود الفرنسيين خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان.

الوضع الصحي للجندي

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، مضيفًا أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الفرنسي أن حياة الجندي لم تعد في خطر، ولم يدل بمزيد من التفاصيل عن الحادث، لكنه أشار إلى أن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصًا بينهم 209 فرنسيين من السودان.

تبادل الاتهامات بشأن الرعايا الفرنسيين

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد كانت عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين في السودان موضوعًا لتبادل الاتهامات بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث قال الجيش إن الدعم السريع أطلق النار على موكب السفارة الفرنسية مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، مشيرًا إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة الفرنسية في الخرطوم.

ومن جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان أن الجيش السوداني شن هجومًا بالطيران عرض حياة الرعايا الفرنسين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا.

ماكرون إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

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