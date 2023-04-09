ماكرون: علينا تقليل الاعتماد على أمريكا وتجنب الصراع 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية، وتتجنب الانجرار إلى الصراع بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

وأضاف ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة بوليتيكو وعدد من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائدًا من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، ونشرت اليوم الأحد، إنه يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على أمريكا وتجنب الانجرار إلى المواجهة المحتملة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

الحكم الذاتي الاستراتيجي

وأكد على نظريته حول الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح قوة عظمى ثالثة، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية، مشددًا على أن الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها.

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

كما دعا ماكرون إلى ضرورة أن تقلل أوروبا من اعتمادها على الدولار خارج الحدود الإقليمية، دون ذكر توضيح لما يقصده من وراء ذلك.