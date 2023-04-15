Icon

لحظات رعب في مطار الخرطوم بسبب اشتباكات الجيش Icon لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا Icon إيلون ماسك يدرس الاستحواذ على منصة رقمية بارزة Icon لحظة استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض Icon وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟ Icon مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد Icon لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن Icon أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرًا بعد عودته إلى أرض الوطن Icon الهلاليون يطالبون برحيل صالح الشهري Icon الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
رغم جميع الاحتجاجات والإضرابات

ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد ليصبح قانونًا

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد ليصبح قانونًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونًا رسميًا، وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الجمعة، على الإجراء، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

مشروع القانون الفرنسي

ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلًا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.

ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد ليصبح قانونًا

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها مناخ الغضب والإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون.

وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.

تعليق إيمانويل ماكرون

وفي الكثير من المناسبات، علق الرئيس الفرنسي على الأوضاع قائلًا: هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكني التزمت بالقيام به، أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.

وتابع: إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق