مانشستر سيتي يتجاوز فولهام ويتصدر البريميرليج

انتهت، منذ قليل، مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز لفوز هام بنتيجة 2\1.

تقدم مانشستر سيتي

وبدأت مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “كرافين كوتاج” بشكل سريع، حيث نجح السيتيزنز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط من ركلة جزاء سجلها إيرلينج هالاند.

ومرر هالاند كرة مميزة إلى جريليش، ولكن الحارس بيرند لينو أمسك الكرة عند الدقيقة 14، قبل أن ينجح كارلوس فينيسيوس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 15، لينتفض السيتي ويضغط بقوة بحثًا عن التقدم.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، بعد تمريرة مميزة ن رياض محرز، وسدد جوندوجان كرة قوية تصدى لها لينو عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر فولهام ضد مانشستر سيتي بنتيجة 2\1.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات السيتي، ومرر جريليش كرة مميزة لهالاند، الذي سدد بقوة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركنية، وسدد ألفاريز كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 51.

وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق الأخيرة، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة فولهام ضد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ورفع السيتي رصيده إلى 76 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة عن أرسنال الذي سيواجه تشيلسي في الجولة ذاتها، يوم الثلاثاء، فيما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.