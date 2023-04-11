مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 7 غيابات لـ الهلال أمام النصر في الديربي وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا الدراسة عن بعد غدًا في الطائف المملكة تتصدر مجموعة الـ 20 في مؤشر مديري المشتريات
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
صاروخية رودري تسكن شباك الحارس سومير معلنة الهدف الأول لأصحاب الأرض 🚀⚽️
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023
وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.
وأهدر مان سيتي فرصة إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كيفن دي بروين.
وانتهى الشوط الأول بتفوق السيتي بهدف دون رد.