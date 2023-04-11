مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفوق لـ مانشستر سيتي

وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وأهدر مان سيتي فرصة إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كيفن دي بروين.

وانتهى الشوط الأول بتفوق السيتي بهدف دون رد.