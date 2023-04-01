مانشستر سيتي يحبط ليفربول برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز لفوز كبير بنتيجة 4\1.

صلاح يتقدم والسيتي يتعادل

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بشكل سريع، ولعب كيفين دي بروين عرضية، سددها جوندوجان، ولكن ذهبت ضعيفة، قبل أن ينجح المصري محمد صلاح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 17 دقيقة.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة عن طريق ديوجو جوتا الذي انفرد بالمرمى، وسط مراقبة قوية من الدفاع، ليترك الكرة ليسدد محمد صلاح بقوة ويهز الشباك، وينتفض لاعبو السيتي بحثًا عن تعديل النتيجة.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل التعادل عند الدقيقة 28، بعد عرضية من جريليش، واستمرت المحاولات، وكاد رودريجو أن يهز الشباك بعد عرضية من رياض محرز، ولكن مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتعادل مانشستر سيتي ضد ليفربول بنتيجة 1\1.

تألق مانشستر سيتي ضد ليفربول

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقوة، ولعب رياض محرز عرضية قابلها دي بروين بتسديدة قوية، ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 46.

وسدد ألفاريز كرة قوية أبعدها أرنولد، ليتابعها جوندوجان ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 54، وحاول ليفربول تقليص الفارق، وسدد جاكبو كرة اصطدمت بدياز وخرجت بعيدًا عند الدقيقة 55.

وتمكن جريليش من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 74، بعد تلقيه تمريرة من دي بروين، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع السيتي رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.