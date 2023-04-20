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عند مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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رفع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي شعار الثأر من نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي والريال بالموسم الماضي

وكان مان سيتي سبق له مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز السيتي ذهابًا في إنجلترا برباعية مقابل 3 أهداف، وفي لقاء الإياب فاز ريال مدريد في إسبانيا بثلاثية مقابل هدف ليصعد الريال آنذاك لمواجهة ليفربول الإنجليزي في النهائي يوم 28 مايو الماضي.

المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي تحدى ريال مدريد قائلًا: “يجب أن نهزم ريال مدريد في حال أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وأضاف غوارديولا:  “لم نكن أفضل من بايرن ميونخ وأرى أنه لم يتوقع أي شخص أننا سنهزم البايرن بنتيجة 4/ 1 في مجموع المباراتين”.

أما البرتغالي بيرناردو سيلفا فقال بعد إقصاء بايرن ميونخ الألماني من دور الثمانية: “قادرون على الفوز على ريال مدريد في أرضه وأرى أن السيتي فرصه أكبر في الوصول للنهائي، وعندما تواجه الفرق الكبرى، عليك أن تعرف كيف تدافع والأمر لا يتعلق فقط بالهجوم”.

وأضاف سيلفا: “تعلمنا من أخطائنا في السابق، ولدينا لاعب مميز مثل إيرلينج هالاند قادر على إحراز الأهداف في أي وقت”.

وسيلعب مانشستر سيتي ضد الريال في الذهاب في إسبانيا يوم 9 مايو المقبل، أما مباراة العودة تقام يوم 17 مايو في ملعب الاتحاد في إنجلترا.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

 

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