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في الجولة الـ33

مانشستر سيتي يُسقط آرسنال برباعية ويُشعل ترتيب الدوري الإنجليزي

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
مانشستر سيتي يُسقط آرسنال برباعية ويُشعل ترتيب الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على منافسه وضيفه آرسنال برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبعد الفوز أصبح رصيد مانشستر سيتي 72 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد آرسنال المتصدر عند 75 نقطة.

وسجل كل من البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي جون ستونز هدفي التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين السابعة والـ45.

آرسنال يخسر برباعية

وفي الشوط الثاني، سجل دي بروين ثاني أهدافه والثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة متقنة من اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند ثم سجل آرسنال هدفه الوحيد عبر هولدينج.

وعند حلول الدقيقة الـ92 نجح هالاند في إضافة الهدف الرابع لفريق مان سيتي بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي فيل فودين.

دي بروين

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