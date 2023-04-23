مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون التي أُقيمت على ملعب ويمبلي بشكل سريع، ونفذ ماك أليستر مخالفة من على حدود منطقة الجزاء بشكل مميز، إلا أن حارس الشياطين الحمر دافيد دي خيا تألق وأبعدها عند الدقيقة السابعة.

وواصل برايتون محاولاته، وتلقى إنسيزو تمريرة سددها بجوار المرمى عند الدقيقة 13، وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية تصدى لها الحارس سانشيز عند الدقيقة 14، وكاد إنسيزو أن يهز الشباك عند الدقيقة 32، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وسدد فيرنانديز كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 45، وأهدر مارسيل فرصة تسجيل الهدف الأول، قبل أن يلعب راشفورد عرضية مميزة تابعها إريكسن، ولكن سانشيز تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتعادل مانشستر يونايتد ضد برايتون.

فوز مانشستر يونايتد

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط برايتون وأطلق إنسيزو تسديدة قوية حولها دي خيا لركلة ركنية عند الدقيقة 57، وسدد أنتوني كرة أرضية أمسكها ساشنيز عند الدقيقة 59، وحصل يونايتد على خطأ سدده فيرنانديز، ولكن اصطدمت كرته بالحائط.

واستمرت المحاولات من الفريقين، دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الثاني بتعادل مانشستر يونايتد ضد برايتون، ليتم لعب أشواط إضافية، ولكن دون جدوى، ليلعب الفريقين ركلات الترجيح التي ابتسمت للشياطين الحمر.