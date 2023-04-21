مانشستر يونايتد يبيع 17 لاعبًا بالميركاتو الصيفي!

تعتزم إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التخلي عن 17 لاعبًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، من أجل ضم صفقات جديدة.

خسارة مانشستر يونايتد

ولعب إشبيلية ضد مانشستر يونايتد بالأمس على ملعب “رامون سانشيز”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الإنجليزي بثلاثية دون رد، ليودع البطولة.

الاستغناء عن 17 لاعبًا

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيحاول جمع نحو 208 ملايين جنيه إسترليني، من بيع هؤلاء اللاعبين.

وتتضمن لائحة اللاعبين غير المرغوب بهم كلًّا من؛ حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا والقائد هاري ماجواير، اللذين عاشا كابوسا خلال هزيمة يونايتد ضد إشبيلية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي خيا هذا الصيف، إلا أن يونايتد قد يختار التمديد لمدة عام واحد، من أجل فرض رسوم انتقال عند بيعه.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “يُتوقع كذلك فتح باب الخروج للمهاجم الفرنسي، أنتوني مارسيال، بعد 8 سنوات قضاها في النادي، وهناك أيضًا لاعبا خط الوسط، فريد وسكوت ماكتوميناي، الظهير الأيمن آرون وان بيساكا”.

وتابعت “ديلي ميل”: “وذلك بجانب مجموعة من اللاعبين الذين لا يتمتعون بفرصة المشاركة بانتظام مع مانشستر يونايتد، مثل أنتوني إيلانجا وفيكتور لينديلوف ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز، والثنائي إريك بايلي وأليكس تيليس، المعارين هذا الموسم”.

وسينتهي الصيف المقبل عقد كل من، فيل جونز وأكسل توانزيبي، بينما قد يغادر دين هندرسون بشكل نهائي، بعد موسمين على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست، كما سيعود فاوت فيجهورست ومارسيل سابيتزر إلى بيرنلي وبايرن ميونيخ بعد انتهاء الإعارة.