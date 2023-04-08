Icon

الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة Icon مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية Icon وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة Icon الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت Icon الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية Icon حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا Icon بانيغا يواصل التألق مع الشباب Icon فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية Icon الصحة تنصح بتناول أنواع من الفاكهة تقلل العطش في رمضان Icon الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح الجولة الـ30

مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

ماكتوميناي يسجل الأول

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” بشكل سريع، وكاد أن يسجل سابيتزر الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع كين.

وواصل يونايتد الضغط، وانفرد ماركوس راشفورد بالمرمى عند الدقيقة الثامنة، إلا أن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لتسديدته، ورد إيفرتون بركلة حرة؛ نفذها جراي على رأس أونانا، ولكن ذهبت بعيدًا.

ومرت تسديدة أنتوني بجوار القائم عند الدقيقة 12، وتصدى بيكفورد لمحاولة خطيرة عند الدقيقة 23، قبل أن يبعد كرة من راشفورد عند الدقيقة 29، ونجح سكوت ماكتوميناي في هز الشباك عند الدقيقة 36 بعد تمريرة من سانشو.

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd

فوز مانشستر يونايتد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر إيفرتون بشكل أفضل، قبل أن يتصدى بيكفورد لرأسية من فرنانديز عند الدقيقة 67، ونجح البديل أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بعد تمريرة من راشفورد.

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd

واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يُغادر راشفورد الملعب مصابًا، ويشارك فاوت فيجهورست بدلًا منه، وسدد فرنانديز كرة قوية عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بنتيجة 2\0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.

مانشستر يونايتد وإيفرتون
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير