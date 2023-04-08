مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

ماكتوميناي يسجل الأول

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” بشكل سريع، وكاد أن يسجل سابيتزر الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع كين.

وواصل يونايتد الضغط، وانفرد ماركوس راشفورد بالمرمى عند الدقيقة الثامنة، إلا أن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لتسديدته، ورد إيفرتون بركلة حرة؛ نفذها جراي على رأس أونانا، ولكن ذهبت بعيدًا.

ومرت تسديدة أنتوني بجوار القائم عند الدقيقة 12، وتصدى بيكفورد لمحاولة خطيرة عند الدقيقة 23، قبل أن يبعد كرة من راشفورد عند الدقيقة 29، ونجح سكوت ماكتوميناي في هز الشباك عند الدقيقة 36 بعد تمريرة من سانشو.

فوز مانشستر يونايتد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر إيفرتون بشكل أفضل، قبل أن يتصدى بيكفورد لرأسية من فرنانديز عند الدقيقة 67، ونجح البديل أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بعد تمريرة من راشفورد.

واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يُغادر راشفورد الملعب مصابًا، ويشارك فاوت فيجهورست بدلًا منه، وسدد فرنانديز كرة قوية عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بنتيجة 2\0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.