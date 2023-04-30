مانشستر يونايتد يعبر أستون فيلا بصعوبة

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الشياطين الحمر لفوز صعب بهدف نظيف.

مانشستر يونايتد يتقدم

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا التي أُقيمت على “أولد ترافورد” بشكل سريع، وضغط الشياطين الحمر بقوة، ولعب برونو فيرنانديز كرة بينية مميزة لراشفورد، وانفرد بالحارس إلا أنه تألق وحولها لركنية عند الدقيقة 12.

وكاد راشفورد أن يهز الشباك عند الدقيقة 14، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة، وظهر الفريق الضيف هجوميًا لأول مرة عند الدقيقة 20 عن طريق تسديدة لوينديا، أبعدها دالوت، ليتابعها مورينو، ولكن دي خيا تصدى لها.

ونجح برونو فيرنانديز في هز الشباك عند الدقيقة 39 من تسديدة قوية بعد هجمة سريعة من راشفورد، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، سدد لينديلوف كرة قوية عند الدقيقة 53 ذهبت بعيدًا، وضغط أستون فيلا أملًا في التعادل، ووسط محاولات من يونايتد وسدد إريكسن كرة قوية خرجت بعيدًا عند الدقيقة 68.

واستمرت محاولات يونايتد، وأهدر راشفورد وكاسيميرو فرصتين عند الدقيقتين 70 و73، وكاد أنتوني أن يحرز هدفًا آخر في الوقت القاتل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا عند 54 نقطة في المركز السادس.