مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد بشق الأنفس

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على حساب ضيفه فريق برينتفورد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

فوز ثمين لـ مانشستر يونايتد

ونجح اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الوحيد لليونايتد بالدقيقة الـ27.

وفي الشوط الثاني، حافظ اليونايتد على فوزه، ليُصبح رصيده 53 نقطة في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.