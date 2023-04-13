مبابي: لست مجبرًا على المشاركة بأولمبياد 2024

أثار نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الشكوك بشأن إمكانية مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

تعليق مبابي على المشاركة

وقال مبابي خلال تصريحاته لقناة “فرانس 3”: “لا أعرف هل سأكون متواجدًا في قائمة المنتخب لأولمبياد باريس؟.. أتمنى بالطبع أن أشارك في هذه المسابقة”.

وأضاف مبابي: “يعلم الجميع أنني حلمت دائمًا بالمشاركة في الأولمبياد، لكن القرار والأمر لا يخصني فقط، بل هناك عدد من المعايير يجب دراستها”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لست مجبرًا على المشاركة في الأولمبياد، لأنها ليست مدرجة في أجندة الفيفا، وإذا رأى المسؤولون ضرورة منعي، لن أشارك بالطبع”.

وتابع: “يجب مناقشة الأمر مع إدارة النادي والجهاز الفني لمنتخب فرنسا، لأن الأولمبياد تسبقها بطولة يورو 2024، لذا يجب أخذ كافة المعايير في الاعتبار”.

واختتم كيليان تصريحاته، قائلًا: “لكن بالطبع سيكون حلما بالنسبة لي أن أتنافس في الأولمبياد، خصوصًا أنها ستقام في باريس”.

أولمبياد باريس 2024

ويعتبر كيليان مبابي النجم الأبرز في فرنسا، وأمل المنتخب في حصد ميدالية أولمبية، خلال أولمبياد باريس التي تستضيفها بلاده في العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد 2024، بعد 10 أيام فقط من بطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.