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ينتهي عقده الموسم الحالي

مبابي يطلب استمرار ميسي مع باريس سان جيرمان

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
مبابي يطلب استمرار ميسي مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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طلب نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

نهاية التعاقد مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg

مبابي يطلب بقاء ميسي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “منذ إصابة نيمار دا سيلفا وانتهاء موسمه، تطورت العلاقة بين ميسي ومبابي وأصبحا لا ينفصلان، حيث غالبًا ما يسيران معًا إلى ملعب التدريب وفي المباريات”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كما أن هنا الكثير من الإيماءات الإيجابية بين الاثنين، مثل الضحك والتحدث، وقبل كل شيء التفاهم الطبيعي في الملعب خلال مباريات باريس سان جيرمان الأخيرة”.

باريس سان جيرمان
ميسي ومبابي – المصدر @PSG_English

وتابعت: “مبابي طلب بقاء ميسي، لأنه يرى أنه يسهل عليه الكثير في الهجوم، وكانت مباراة الأمس ضد آنجيه أفضل مثال على ذلك، حيث صنع له هدفين، ويعمل على إقناع البرغوث بأن لديهما الكثير للقيام به معًا في باريس سان جيرمان”.

أشارت “موندو ديبورتيفو”، إلى أنه من أصل 106 أهداف سجلها الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الموسم، شارك مبابي في 42 منها، وميسي في 41.

ميسي لاعب باريس سان جيرمان

وواصلت الصحيفة: “الانسجام متواجد بين اللاعبين داخل الملعب، حيث إنه منذ وصول اللاعب الأرجنتيني إلى باريس في عام 2021، قدم 19 تمريرة حاسمة لمبابي، وفي المقابل صنع اللاعب الفرنسي 11 تمريرة للبرغوث”.

وجاء في ختام تقرير “موندو ديبورتيفو”: “ميسي ومبابي تعاملا معا باحترافية عقب نهائي كأس العالم، واستطاعا مزج مواهبهما لمساعدة الفريق.. ليونيل لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن مبابي يريده أن يجدد”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg
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