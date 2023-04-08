مبابي يغضب مسؤولي باريس سان جيرمان

أثار نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب رفضه الظهور في فيديو ترويجي لناديه؛ بشأن بيع تذاكر مباريات الموسم المقبل.

بيان غاضب من مبابي

وكان مبابي، قد ظهر بمفرده في مقطع فيديو ترويجي بمناسبة البدء في بيع التذاكر الموسمية للجماهير، ليصدر بيانًا صادمًا ويؤكد عدم معرفته بمحتوى المقابلة المنشورة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غضب سان جيرمان

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “مبابي أراد توجيه رسالة واضحة من خلال منشوره، بأن الأنباء التي زعمت أنه قائد مشروع باريس عقب تجديد عقده، ليست صحيحة”.

وأضافت: “مسؤولي سان جيرمان، يرون في المقابل أن رد فعل مبابي غير مناسب، لأنها كانت مجرد رسالة من قسم التسويق حول بيع التذاكر، وكان يمكن تجنب الأمر إذا تحدث المهاجم مع النادي”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “لكن المهاجم الفرنسي أراد أيضًا توجيه رسالة للنادي الباريسي، بأن هذه النقطة (حقوق الصور) حساسة للغاية، لأنه يجري التفاوض حاليا على عقد جديد بين اللاعب وسان جيرمان.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عامًا، كان قريبًا بشدة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الصيف الماضي، قبل أن يقرر التمديد مع باريس سان جيرمان.