مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز آنجيه بثنائية ألعاب وفعاليات في حفل أبناء شهداء الواجب والأيتام ببوليفارد رياض سيتي الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية إطلاق نيران مكثف في الخرطوم رغم هدنة الـ3 أيام إنهاء معاناة مواطنين مع القصور الكلوي في أول أيام العيد أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية
انتهت، منذ قليل، مباراة آنجيه ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 2/ 1.
وبدأت مباراة آنجيه ضد باريس سان جيرمان التي أُقيمت على ملعب “ريموند كوبا” بشكل سريع، ونجح الفريق الباريسي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق عن طريق كيليان مبابي.
وواصل الفريق الباريسي في الضغط، قبل أن ينجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 26، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر آنجيه ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 0.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الباريسي بقوة، ومرر مبابي كرة مميزة للمغربي أشرف حكيمي، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة، واستمرت المحاولات، وسط استسلام من فريق آنجيه.
وهدأ اللعب وسط أفضلية للاعبي الفريق الضيف، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، قبل أن يُقلص سادا تيوب الفارق عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخسارة آنجيه ضد باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه عند 14 نقطة في المركز الأخير.