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ضمن منافسات الجولة الـ32

مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز آنجيه بثنائية

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز آنجيه بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة آنجيه ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 2/ 1.

مبابي يسجل ثنائية

وبدأت مباراة آنجيه ضد باريس سان جيرمان التي أُقيمت على ملعب “ريموند كوبا” بشكل سريع، ونجح الفريق الباريسي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق عن طريق كيليان مبابي.

وواصل الفريق الباريسي في الضغط، قبل أن ينجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 26، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر آنجيه ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 0.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

فوز باريس سان جيرمان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الباريسي بقوة، ومرر مبابي كرة مميزة للمغربي أشرف حكيمي، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة، واستمرت المحاولات، وسط استسلام من فريق آنجيه.

آنجيه ضد باريس سان جيرمان
جانب من المباراة – المصدر @AngersSCO

وهدأ اللعب وسط أفضلية للاعبي الفريق الضيف، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، قبل أن يُقلص سادا تيوب الفارق عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخسارة آنجيه ضد باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه عند 14 نقطة في المركز الأخير.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English
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