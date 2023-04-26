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قبل مواجهة أوراوا بالنهائي

مباراة آسيوية لا تُنسى لـ الهلال على درة الملاعب

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
مباراة آسيوية لا تُنسى لـ الهلال على درة الملاعب
المواطن - فريق التحرير

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شهد استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، العديد من المواجهات الدولية الكبرى التي لا تُنسى، وفي مقدمتها مواجهة الهلال ضد العين الإماراتي.

مواجهة لا تُنسى بدرة الملاعب

وتُعد مباراة الهلال ضد العين الإماراتي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا موسم 2002\ 2003، من أبرز المواجهات التي أُقيمت على درة الملاعب، حيث كان يطمح الأزرق في تحقيق نتيجة كبيرة قبل لقاء الإياب خارج أرضه.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

وبدأ الزعيم بشكل ضاغط في المباراة، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 60، قبل أن ينجح ناصر الشمراني في التخلص من الرقابة الدفاعية، ويسجل الهدف الأول من تسديدة ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها لتهز الشباك.

وتمكن ناصر الشمراني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعد هجمة سريعة، قبل أن يحرز نيفيز الهدف الثالث عند الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد، وخسر إيابًا بنتيجة 2\1، ليتأهل إلى النهائي.

نجم الهلال ناصر الشمراني
الشمراني – المصدر afc

الهلال يُلاقي أوراوا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز على درة الملاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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