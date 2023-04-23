مباراة الاتحاد والهلال إلى الأشواط الإضافية

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل بدون أهداف.

محاولات من الاتحاد والهلال

وانطلقت مواجهة الاتحاد والهلال المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وبدا الزعيم بشكل أفضل في الدقائق الأولى من الكلاسيكو.

وضغط الفريقان بقوة، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، حيث ظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وحصل أحمد حجازي على خطأ من سعود عبدالحميد عند الدقيقة الأولى، وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 15.

وسدد عبدالرزاق حمدالله كرة قوة مرت بعيدًا عند الدقيقة 19، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، قبل أن يطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 41 من أحداث مباراة الاتحاد والهلال.

وحصل هيلدر كوستا على خطأ بعد تدخل من ياسر الشهراني عند الدقيقة 42، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، وكاد العميد أن يهز الشباك في الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، بعد عرضية من كوستا، ولكن سدد رومارينيو بعيدًا.

ضغط قوي من الفريقين

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الهلال ولعب ميشيل ديلغادو كرة عرضية، قابلها ماريغا برأسية، لتذهب إلى إيغالو، ولكن ضغط الدفاع واستخلص الكرة، وكاد رومارينيو أن يهز الشباك عند الدقيقة 48، إلا أن عبدالله المعيوف تألق وأبعد الكرة.

وتألق الحارس مارسيلو غروهي وتصدى لتسديدة صاروخية من إيغالو عند الدقيقة 53، وواصل العميد ضغطه في مباراة الاتحاد والهلال، وأطلق حمدالله تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، وعادت للملعب ليسددها بقوة ولكن المعيوف يتصدى.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك بالدقائق المتبقية، وتلقى رومارينيو كرة مميزة ليمررها إلى حمدالله، ولكنه سددها ضعيفة، ليتصدى لها المعيوف، وسدد كورونادو كرة، إلا أنها ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 85.

ولعب كورونادو كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، قابلها عمر هوساوي برأسية، ولكنها ذهبت بعيدًا عن الدقيقة 87، ولعب هنريكي كرة طولية إلى رومارينيو، وتصدى لها المعيوف ببراعة عند الدقيقة 89 من أحداث مباراة الاتحاد والهلال.

وانطلق الزعيم بهجمة مرتدة سريعة، وسدد ماريغا الكرة، ولكن غروهي أمسكها عند الدقيقة 90، واستمرت المحاولات وأهدر كورونادو فرصة عند الدقيقة 95، بعد تدخل من محمد جحفلي.

وارتد الأزرق بكرة سريعة عن طريق ماريغا، ولكن لم يتمكن إيغالو من اللحاق بها، وسجل حمدالله هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل بدون أهداف، ويتم لعب أشواط إضافية.