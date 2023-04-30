مباراة النصر والرائد الأكثر دقائق لعب فعلي

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تُعد مواجهة النصر والرائد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة النصر والرائد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 64:55 دقيقة فعلية.
وأُقيمت مباراة النصر والرائد على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ24، وشهدت تألقًا لافتًا من العالمي الذي نجح في استعادة توازنه، وفاز بأربعة أهداف دون رد؛ ليُلاحق الاتحاد على الصدارة.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ39 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.
ويقع الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، يليه الاتفاق بـ30 نقطة، ثم ضمك بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، ثم العدالة 21 نقطة، الخليج 20 نقطة، والباطن 15 نقطة.