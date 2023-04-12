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بعد تراجع نتائج الفريق

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل جارسيا

وأشارت شبكة ESPN، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة نادي النصر منحت رودي جارسيا مباراة واحدة، من أجل إنقاذ مستقبله، قبل اتخاذ قرار برحيله.

جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @AlNassrFC

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل جارسيا عن النصر حاليًا، نظرًا لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وفقدانه لصدارة دوري روشن السعودي قبل 7 جولات على النهاية.

وكان النصر قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في يونيو عام 2022، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز معه، ولكن فقدان صدارة الدوري؛ وخسارة كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، تسببا في حالة غضب كبيرة.

جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي الهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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