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توج ببطولتين مع الاتحاد

مباراة الهلال والوحدة تُقرب سييرا من اللقب الثالث

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
مباراة الهلال والوحدة تُقرب سييرا من اللقب الثالث
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لتجهيز فرسان مكة بشكل مميز، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والوحدة، لحصد لقبه الثالث في الملاعب السعودية.

مباراة الهلال والوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والوحدة، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.

الهلال والوحدة
لاعبو الفريقان – المصدر @KingCupSA

سييرا يستهدف اللقب

ويأمل سييرا في مواصلة تألقه بالنسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين، والفوز بمباراة الهلال والوحدة، وحصد ثالث ألقابه في السعودية، حيث سبق وتوج ببطولتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

مدرب الوحدة سييرا
سييرا مع لاعبي الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد في عام 2017، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، عقب انتصاره ضد الفيصلي بنتيجة 3\1.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1
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