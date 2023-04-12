مباراة الوحدة والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مواجهة الوحدة والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

رقم مميز لمباراة الوحدة والاتحاد

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الوحدة والاتحاد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59.05 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بالجولة الـ23، وشهدت تألقًا لافتًا من العميد، حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُعزز تواجده في صدارة الترتيب.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة.

ويقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ12 نقطة.