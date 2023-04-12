إتاحة الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر توكلنا مباراة الوحدة والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي لقطات مذهلة لجريان السيول بوادي أبو كبير تجهيزات مهيبة للمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان مشاهد مبشرة للخير في سماء المدينة المنورة الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ23 مواطن في قبضة الأمن بسبب حوادث سطو وسرقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل جدة لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة ضبط مخالفين يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية
تُعد مواجهة الوحدة والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الوحدة والاتحاد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59.05 دقيقة فعلية.
وأُقيمت مباراة الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بالجولة الـ23، وشهدت تألقًا لافتًا من العميد، حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُعزز تواجده في صدارة الترتيب.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.
ويتواجد ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة.
ويقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ12 نقطة.