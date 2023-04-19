مباراة ريال مدريد وتشيلسي تغضب بنزيما من أنشيلوتي

أعرب نجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما عن غضبه من المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بعد تغييره في مباراة ريال مدريد وتشيلسي.

كريم بنزيما غاضب

وشارك كريم بنزيما بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد وتشيلسي، وتعرض لضربة قوية في قدمه اليُسرى خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 71.

وبرر أنشيلوتي تغيير كريم بنزيما بعد المباراة، قائلًا: “كانت ضربة بالقدم بدأت تزعجه في نهاية اللقاء، ولهذا السبب قمنا بتغييره، عندما سجلنا كنا نحتاج فقط للدفاع”.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن كريم بنزيما كان معترضًا على قرار أنشيلوتي، وغادر الملعب منزعجًا، وأظهر ذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.

ولفتت إلى أن بنزيما لا يفهم سر التغيير في مباراة ريال مدريد وتشيلسي، خاصة أنه وشوهد يقول لأنشيلوتي: “أنا بخير، أنا بخير قبل تغييره مباشرة”، مشددة على أنه ليس متأثرًا من الناحية الجسدية ولا يعاني من ألم في قدمه.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي

ولعب ريال مدريد وتشيلسي بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد سجلهما رودريجو.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4\0 بمجموع المباراتين، وينتظر المتأهل من مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي.