مباراة Real Madrid وبلد الوليد تشهد رقمًا لـ أسينسيو يتكرر بعد عامين

حقق اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد رقمًا، كان غائبًا عنه منذ عام 2021، وذلك بعد مشاركته عصر اليوم في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

Real Madrid يُسقط بلد الوليد بسداسية

وكان Real Madrid هزم بلد الوليد بسداسية دون حيث سجل للفريق الملكي كل من رودريجو والفرنسي كريم بنزيما 3 أهداف “هاتريك” وسجل ماركو أسينسيو هدفًا ولوكاس فاسكيز هدفًا.

وذكرت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن أسينسيو سجل وصنع هدفًا في مباراة واحدة في جميع المسابقات للمرة الرابعة في مسيرته، كما ذكرت الشبكة أنها المرة الأولى التي يصنع فيها أسينسيو ويُسجل في نفس المباراة منذ مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في يناير 2021.

وبعد المباراة يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز الـ16.