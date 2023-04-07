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الدول الأخرى لا تملك التمويل لأي رياضة

مبارك الهاجري: موقع المنطقة هي الهدف في خارطة الرّياضات العالمية

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ صباحاً
مبارك الهاجري: موقع المنطقة هي الهدف في خارطة الرّياضات العالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد مبارك الهاجري، بطل الراليات القطري، أن المنطقة هي الهدف في خارطة الرّياضات العالمية.

وقال الهاجري خلال لقائه مع برنامج ذات على قناة السعودية: إن الدول الأخرى لا تملك التمويل لأي رياضة، ولا لبناء مؤسسة رياضة أو ملعب أو غيره، مضيفًا: احنا دول الحمد لله مخلصين لشعوبنا وصادقين.

محطات في حياته

وكشف الهاجري لحظات مؤثرة في حياته، حيث روى متأثرًا تفاصيل حالته الصحية.

وتابع الهاجري متأثرًا: لم أدعُ الله بشيء إلا استجابه لي، حينما بدأت جلسات وأجرينا فحص أنا كنت على أعصابي، وجلست بالفندق على أعصابي أصلي وأحرص على الدعاء.

واستطرد باكيًا: أكثر شيء أدعو وأنا ساجد، وما دعيت بشيء إلا ووجده الله استجاب لي فيه، أقول يا رب أنت تأمرنا..، وما يمر عليها أسبوع بالكثير، وألقى ما أرجو به يتحقق، حتى أنا أصبحت استحي من حالي.

ودعا الهاجري بالصحة وطولة العمر، مشيرًا إلى أنه انتهى من الحصول على الجرعة الخامسة ومتبقٍّ جرعة واحدة ويكون قد انتهى من العلاج.

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