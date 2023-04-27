متحدث الأرصاد: ربيع هذا العام مميز بمعدلات الأمطار وانحسار العواصف الغبارية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها.

وأضاف القحطاني في تغريدة عبر موقع تويتر: إضافة إلى انحسار العواصف الغبارية التي عادة ما تنشط في الربيع.

ارتفاع الحرارة

ولفت إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، قائلًا: شهر واحد يفصلنا عن الصيف قد نلمس فيه ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة خاصة على المنطقة الشرقية وسواحل البحر الأحمر.

أمطار متفاوتة

من جانب آخر، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 7 شوال 1444هـ وحتى غد الجمعة 8 شوال 1444هـ، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة، تسبق برياح نشطة تمتد الى نواحٍ من عُمان واليمن.

توقعات الحصيني

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه من السبت متوقع تقلص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشرة عن معظم مناطق المملكة وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات منها والتغيير وارد لأنها توقعات.