متحدث الجوازات: التقنيات الحديثة تعزز جودة الخدمة في المنافذ

أكد المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي استمرار أعمال الجوازات طوال العام من خلال منصاتها في منافذ المملكة الدولية المختلفة؛ وذلك للعمل على إنهاء إجراءات الدخول والخروج.

وبيّن العتيبي أنه خلال موسم العمرة تم دعم كافة المنصات بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة التي تعزز جودة الخدمة وسرعة إنجاز دخول المسافرين حتى مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

تعزيز جودة الخدمات بالمنافذ

وعن آلية إنهاء إجراءات القادمين من ضيوف الرحمن، أوضح العتيبي أنه بمجرد الوصول للمنصات الخاصة بالجوازات يتم استقبال القادمين وطلب وثيقة سفر المسافر والتأكد من تأشيرة الدخول وأخذ الخصائص الحيوية وإنهاء إجراءات الدخول، وإرشادهم وتوجيههم داخل صالات الجوازات من خلال منسوبي ومنسوبات الجوازات الذين تم منحهم العديد من الدورات في اللغات المتنوعة للتعامل مع المسافرين حسب لغاتهم.

واختتم الرائد العتيبي تصريحه قائلًا: نرحب بالقادمين إلى المملكة العربية السعودية ونتمنى لهم طيب الإقامة، ونسأل الله القبول لجميع المعتمرين.