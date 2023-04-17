متحدث الدعم السريع يعلن انشقاقه وعودته للجيش السوداني لحظة العثور على الطفلة المفقودة بعد نسيانها من ذويها وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي حل مجلس الأمة الكويتي 2020 انتصارًا للإرادة الشعبية اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم السريع وعودته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وولاءه لها من الآن.
• عاجل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع RSF يعلن انشقاقه
• وقال نجم الدين، في فيديو مصّور بثّه فجر اليوم ، إنّه سيعود إلى وحدته بالقوات المسلّحة والالتزام بتعليمات القائد العام للجيش السوداني 🇸🇩 pic.twitter.com/k11ThGTjII
— الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 17, 2023
وخلال فيديو متداول ظهر نجم الدين، يتلو بيانًا مسجلًا، يبين من خلاله، أن القرار هو استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.
وقال خلال الفيديو: “أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحقن الدماء، فمنذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي، وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطًا في القوات المسلحة وليس متحدثًا باسم أي جهة”.