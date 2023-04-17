متحدث الدعم السريع يعلن انشقاقه وعودته للجيش السوداني

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم السريع وعودته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وولاءه لها من الآن.

• عاجل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع RSF يعلن انشقاقه

• وقال نجم الدين، في فيديو مصّور بثّه فجر اليوم ، إنّه سيعود إلى وحدته بالقوات المسلّحة والالتزام بتعليمات القائد العام للجيش السوداني 🇸🇩 pic.twitter.com/k11ThGTjII — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 17, 2023

عاد للجيش السوداني

وخلال فيديو متداول ظهر نجم الدين، يتلو بيانًا مسجلًا، يبين من خلاله، أن القرار هو استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

وقال خلال الفيديو: “أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحقن الدماء، فمنذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي، وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطًا في القوات المسلحة وليس متحدثًا باسم أي جهة”.