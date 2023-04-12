متحدث المدني لـ”المواطن”: رفع الجاهزية استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بدء تنفيذ خطتها الثانية لموسم شهر رمضان المبارك الحالي 1444هـ، والتي تشمل العشر الأواخر من شهر رمضان وتستمر حتى أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444هـ الذي عقد أمس في مركز العمليات الموحدة (911) بمكة المكرمة.

تكثيف الخدمات

ولفت الحمادي إلى أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على مواقع المرافق السياحي، والمواقع الحيوية، والتي تشهد كثافة بشرية، للتأكد من استمرار التزام الجميع لمتطلبات الحماية من الحرائق، فضلًا عن تواجد مختصي السلامة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ لقدر الله.

كما أوضح متحدث المدني إلى مساهمة نقاط الإشراف الوقائي في الوقوف على كل مسببات الحوادث والتعامل معها بشكل فوري، وكذلك مراكز الدفاع المدني ووحدات التدخل السريع، ورفع جاهزيتها لتقديم خدمات الدفاع المدني وتحقيق الاستجابة لذلك.

مضاعفة الفرق الميدانية

وأضاف الحمادي: أيضًا تم مضاعفة فرق الدفاع المدني بالحرمين الشريفين، حيث تم مضاعفتهم في الساحات لتقديم خدمات الدفاع المدني والخدمات الإنسانية على مدار الساعة.

الحالة الجوية

ونوه متحدث المدني إلى أن كافة هذه الأعمال يتم تنفيذها وفق خطة الدفاع المدني مع الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات مثل الحالة المناخية المتوقعة من المركز الوطني للأرصاد حيث تم الاستعداد لها من خلال تفعيل خطط وتدابير المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطرية، والتي تضم كافة أعمال ومسؤوليات الجهات الحكومية في تنفيذ مهامهم تجاه تلك الحالة المناخية ومتابعتها باستمرار.